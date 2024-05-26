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        Denize giren üniversiteli kayboldu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Emre M. denize girdikten sonra kayboldu. Burak Emre'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:34 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:34
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        Denize giren üniversiteli kayboldu
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        Karasu'da Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde arkadaşlarıyla denize giren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Burak Emre M. (19), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar su altından arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu ile İl Emniyet Müdürlüğü polis teknesi su yüzeyinden tarama gerçekleştiriyor.

        Çalışmalara dronla havadan da destek veriliyor.

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        #Sakarya karasu
        #deniz
        #boğulma
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