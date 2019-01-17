Olay, saat 18.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen S.Y., deniz kenarında durduğu sırada, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen S.Y.'nin çığlıklarını duyan ve bölgede devriyede olan motosikletli Yunus timlerinde görevli polisler Buğra Akbulut ile Recep Gül, hemen yardıma koştu.

DHA'nın haberine göre, denize atlayan polis memurları, S.Y.'yi kurtararak kıyıya çıkardı. S.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekiler, olaya kısa sürede müdahalede bulunan polis memurlarını tebrik etti.