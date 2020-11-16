Denize atılan plastik, kaplumbağaların beslenmesini de etkiliyor

Kaska, AA muhabirine, kaplumbağaların deniz çayırı ve denizanası gibi çeşitli deniz ürünlerini yiyerek beslendiklerini söyledi.
Denizdeki misinalar ile hayalet ağlar ve sürat motorlarının, kaplumbağalar için olumsuzluklara yol açabildiğini vurgulayan Kaska, "Deniz kaplumbağaları, denizanalarını da yiyor. Denizin içinde bırakılan bir plastik poşet denizanası gibi görüldüğü için kaplumbağa yanlışlıkla bunu yiyebiliyor. Yenilen bir plastik, kaplumbağanın ölümüne kadar yol açabiliyor. Bir plastik neredeyse bir kurşun gibi kaplumbağanın ölümüne sebep olan bir durum ortaya çıkarabiliyor." diye konuştu.
- "Ölen kaplumbağaların yüzde 60'ında plastik madde çıkıyor"
Vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını isteyen Kaska, plastik atık, hayalet ağ, misina görülen alanları temizlediklerini ifade etti.
Kaska, merkezlerinde bu anlamda çok sayıda yaralı kaplumbağayı tedavi ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"DEKAMER olarak plastik atıkların kaplumbağalara vermiş oldukları zararı, etkileri araştırıyoruz. Sindirim sistemlerini incelediğimiz ölen kaplumbağaların yüzde 60'ında plastik madde çıkıyor. Sindirim sistemini tıkayan plastik madde, kaplumbağaların dalmasını önleyecek gaz birikmesi oluşturuyor. Bu nedenle suyun yüzeyinde yüzüyor, beslenemiyor. Yaptığımız çalışmalarda, Akdeniz'deki diğer ülkelerle yaptığımız işbirlikleri çerçevesinde bin 100 kaplumbağanın incelenmesi sonucu Akdeniz'in batı tarafının, yani İspanya, Fransa gibi o bölgelerdeki kaplumbağaların daha çok plastik aldığını, Türkiye'de bizim kumsallarımız ve denizlerimizin daha az plastik içerdiğini biliyoruz. Bu da ülkemiz adına koruma çalışmalarının ve yaptığımız araştırma çalışmalarının bize göstermiş olduğu bir husus."
Hayvanların yaşam mücadelesine duyarlı olunarak destek verilebileceğini aktaran Kaska, kendilerinin de bu konudaki mücadelelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.
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