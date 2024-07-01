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        Denizden market arabası çıktı

        Muğla'da deniz temizliği yapan gönüllü dalgıçlar, denizden market arabası çıkardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:09 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:11
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        Denizden market arabası çıktı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup gönüllü dalgıç tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Fethiye Kordon Boyu'nda deniz temizliği yapıldı.

        Fethiye'de dalış eğitmenlerinden Muhittin Şahin ve toplam 7 dalgıç sabah saatlerinden itibaren kordon boyunda dalıp deniz dibi temizliği yaptı.

        Kamyon lastiklerinden boru ve pet şişelere, mangaldan pek çok atık maddesinin çıkartıldığı deniz dibinden market arabasının da çıkması görenleri hayrete düşürdü.

        Dalış Eğitmeni Muhittin Şahin, "Fethiye'yi sevenler olarak 7 dalgıç arkadaş ile farkındalık oluşturmak için deniz dibi temizliği gerçekleştirdik. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle yaptığımız bu çalışmadan amacımız çocuklarımıza, gençlerimize iyi temiz bir çevre ve deniz bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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