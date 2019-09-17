Denizden hamsi fışkırdı, fiyatlar 10 liraya düştü

17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balık çeşitleri artmaya başladı. Bu yıl palamut balığından umudu kesen balıkçıların umudu ise hamsiye yöneldi. Sezonun açılmasıyla birlikte denizde ilk avlanan balıkların başında istavrite gelirken, aradan geçen yaklaşık 2 haftanın ardından hamsi de yüzünü göstermeye başladı. Karadeniz’de Ordu sınırları içerisinde ağlara takılan hamsinin kilogramı 10-15 TL arasında satışa sunuluyor.
“DENİZDEN HAMSİ FIŞKIRIYOR"
Ordulu balıkçılardan Azizi Ceylan, denizlerde yerli hamsinin görülmeye başladığını belirterek, “Yerli hamsi 3 gündür kendisini gösteriyor. Fatsa ile Giresun arasındaki bölgede hamsi avlanıyor. Palamutun olmaması denizdeki hamsiyi adeta fışkırttı. Bu sene hamsiden balıkçıların yüzünü güldürecek. İnşallah erkenden çıkıp ilerleyen zamanlarda kaybolmaz“ dedi.
Vatandaşların bu yıl bol bol hamsi yiyeceklerini ifade eden Ceylan, “Palamut yerine hamsi dolaplara konulacak. Şu anda hamsi yeni çıkmasına rağmen 10-15 TL arasında satılıyor. Biraz daha bol çıkarsa fiyatlar da geri düşecektir. Şuanda kaliteye göre iki çeşit hamsi ve iki çeşit fiyatlar var. Denizden bu yıl hamsi fışkıracak inşallah” şeklinde konuştu.
Ceylan ayrıca, istavritin 10, mezgitin 20-25, barbunun 30, sargan balığının 35-40, çinekopun 30-35, kültür balıkları olan levrek, çupra ve somonun ise 35 liradan satıldığını belirtti.
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