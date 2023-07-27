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Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde bulunan kadın cesedinin, 17 gün önce dereye düşerek kaybolan Naciye Yılmaz'a (55) ait olduğu belirlendi.

AA'nın haberine göre, Ordu'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesi'nde hayvanlarına yaprak keserken dereye düştüğü iddia edilen Naciye Yılmaz'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

AFAD, UMKE, polis ve jandarma özel harekat, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, sahil güvenlik, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarından 116 kişinin katıldığı aramalarda 23 Temmuz'da Güvercinlik Mahallesi mevkisinde kıyıya yakın bir yerde kadın cesedi bulundu.

Fotoğraf: İHA

Ceset, savcılık incelemesi sonrası DNA ve otopsi işlemleri için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Otopsi işlemleri tamamlanan cesedin, 17 gündür aranan Naciye Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın cenazesi yarın aynı mahallede toprağa verilecek.