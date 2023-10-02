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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizde kaybolmuştu, 15 gün sonra acı haber

        Denizde kaybolan çocuktan 15 gün sonra acı haber geldi

        Sakarya'da, 17 Eylül'de yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Muhammet Cebrail Kozan'dan 15 gün sonra acı haber geldi. Kozan'ın cansız bedeni, kaybolduğu plajın yakınlarında denizde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:11
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        15 gün sonra acı haber
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        Sakarya'da, 15 gün önce denizde kaybolan Muhammet Cebrail Kozan'ın (14), cansız bedeni bulundu.

        Olay, 17 Eylül günü Karasu ilçesine bağlı Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Muhammet Cebrail Kozan, yüzmek için denize girdi. Kozan, bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu.

        Durumu fark eden diğer vatandaşlar, polise haber verdi. Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı.

        SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTERİ DE KATILDI

        Ekipler, Kozan'ın sürüklenebileceği kayalıklar başta olmak üzere arama çalışmalarını sahil şeridinde sürdürdü. Bölgede sahil güvenlik helikopteri ile de arama çalışması yapıldı.

        5'İNCİ KATTAN GÖRÜP, İHBARDA BULUNDU

        Bugün öğle saatlerinde, Muhammet Cebrail Kozan'ın kaybolduğu plajın yakınlarında, deniz kıyısında bulunan apartmanın 5'inci katında oturan bir kişi, denizde bir insan bedeni gördüğünü belirtip ihbarda bulundu.

        KOZAN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonrası suda bulunan cansız beden kıyıya çıkarıldı. Cansız bedenin, denizde kaybolan Muhammet Cebrail Kozan olduğu tespit edildi. Kozan'ın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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