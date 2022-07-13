Yunus'un cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Kocaeli'de 2 gün önce girdiği denizde kaybolan Yunus Çakır'ın bu sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Olay, 11 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, denize giren 3 arkadaş bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. Üç arkadaştan biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Yunus Çakır için de arama çalışması başlatıldı. Bugün saat 07.30 sıralarında Yunus Çakır'ın cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.