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Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeli - MERSİN



Görüntü Dökümü:- Arama faaliyetlerinin yapıldığı alan- Ekiplerin kıyıdan yürüttüğü çalışmalar- Denizdeki dalgaların görüntüsü- Yıkılan çadırın görüntüsü

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeliMERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde sürdürülemiyor.Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için 20 gündür Kulak Mahallesi'nde çalışan deniz polisi, şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı.Polis, AFAD ve jandarma, arama çalışmalarını kıyı ve sazlık alanlarda sürdürdü.Bu arada, çalışmalara katılan ekipler için kurulan çadır da rüzgar nedeniyle yıkıldı.Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.