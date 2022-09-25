Denizde kaybolan balıkçı aranıyor

Bugün balık tutmak için kayıkla Cide İlyasbey Köyü limanından denize açılan Doğan Çelen'in kayığını, yine balık tutmak için denize açılan Bayram Zengin, tarafından Kerempe Feneri yakınlarında kayalıklara bindirmiş halde bulundu.
Kayıkta olmayan Doğan Çelen'i çevrede yaptığı aramada da bulamayan zengin, İlyasbey limanına dönerek jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığından destek istedi. Sahil Güvenlik botu ile bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Denizde kaybolan balıkçı Doğan Çelen'in kayığını bulan Bayram Zengin, "Boş kayık geldi, denizden kayalara doğru bindirdi. Bizde boş olduğunu fark edince yanına gittik. Doğan Çelen'in kayığı, kendisi köylümüz komşumuz. Kayığı alıp limana getirdik. Arkadaştan halen bir haber yok. Akşam saat 18.00 sıralarında oldu. Her gün balığa çıkıyordu. İnşallah çıkar becerikli birisi. Çıkmasını bekliyoruz" dedi.
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