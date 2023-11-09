Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizde cansız beden bulundu

        Tekirdağ'da denizde erkek cansız bedeni bulundu

        Tekirdağ'da deniz yüzeyinde erkek cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde cansız beden bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sahilinde gezenler, deniz yüzeyinde hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, denizdeki kişinin Türen Demircioğlu (78) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Denizde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Demircioğlu'nun cansız bedeni, Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Soruşturma başlatılırken, Demircioğlu kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri tekirdağ
        #kumbağ
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Habertürk Anasayfa