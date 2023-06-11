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Samsun'da denizde cansız beden bulundu

Samsun'da denizde cansız beden bulundu. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedeni otopsi hastane morguna kaldırdı. Cansız bedenin, 3 Haziran'da kaybolan Irak uyruklu Mohammed Ghanim Younus'a ait olup olmadığının tespiti içinde çalışma başlatıldı

Giriş: 11.06.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da denizde cansız beden bulundu! - En son haberler
DHA

Samsun'un Yakakent ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan cansız bedenin 3 Haziran'da kaybolan Iraklı Mohammed Ghanim Younus (22) ait olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı. Denizde bulunan cansız bedenle ilgili Younus'un ailesine bilgi verildi. Cansız bedenin Younus'a ait olup olmadığı otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi.

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