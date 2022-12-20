Denizde cansız beden bulundu

Antalya'da, denizde erkek cansız bedeni bulundu.

Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bota alınarak, kıyıya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin Durali Tokcan'a (53) ait olduğu tespit edildi.

Tokcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

*Fotoğraf: İHA