Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Denizde cansız beden bulundu

Antalya'da denizde cansız beden bulundu

Antalya'da, vatandaşları denizde hareketsiz yattığını gördüğü kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Giriş: 20.12.2022 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
Denizde cansız beden bulundu
AA

Antalya'da, denizde erkek cansız bedeni bulundu.

Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bota alınarak, kıyıya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin Durali Tokcan'a (53) ait olduğu tespit edildi.

Tokcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

*Fotoğraf: İHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı
Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.