Denizde can pazarı: Boşluğu fark etmeyen çocuk iskele ile gemi arasına düştü

Olaya tanık olan bir vatandaş, "Tur gemisi burada kıyıya yanaştı. Küçük bir kız da dalgınlığına gelip suya düştü. Baba da kızın arkasından atladı. Çevredekiler müdahale edince baba kız kurtarıldı. Bi anlık dikkatsizlik, anne babalar daha dikkatli olmalı" dedi.