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        Haberler Gündem Güncel Denizde can pazarı: Boşluğu fark etmeyen çocuk iskele ile gemi arasına düştü | Son dakika haberleri

        Denizde can pazarı: Boşluğu fark etmeyen çocuk iskele ile gemi arasına düştü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen küçük kız çocuğu, denize düştü. Kızının düştüğünü görünce suya atlayan baba, kızını çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtardı. Denizdeki can pazarı kamerayla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:42 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:42
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          Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyip denize düşen kız çocuğu için vatandaşlar seferber oldu.

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          Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mudanya'nın Trilye Mahallesi'nde meydana geldi.

          Gezi için denize açılan tur gemisi Trilye'de kıyıya yanaştı. Gemiden inmek isteyen 6 yaşındaki kız çocuğu, kıyı ile gemi arasındaki boşluğu fark etmeyip suya düştü.

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          Kızının denize düştüğünü gören anne fenalık geçirirken, baba ise hemen suya atladı. Çevredekilerin seferber olmasıyla sudan çıkarılan baba ve kızı kurtarıldı. 

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          Vatandaşların elbirliğiyle kurtardığı baba-kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılma anı kameraya anbean yansıdı.

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          Olaya tanık olan bir vatandaş, "Tur gemisi burada kıyıya yanaştı. Küçük bir kız da dalgınlığına gelip suya düştü. Baba da kızın arkasından atladı. Çevredekiler müdahale edince baba kız kurtarıldı. Bi anlık dikkatsizlik, anne babalar daha dikkatli olmalı" dedi.

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