Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, Türkiye'nin denizcilikte daha da gelişmesini sağlayacak, deniz ticaret filosunun büyütülmesine ve modernizasyonuna katkıda bulunacak adımlara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Denizcilikte büyümeyi, gelişmeyi sağlayacak, Cumhurbaşkanlığımıza bağlı, diğer teşkilatlarla da koordinasyonu oluşturacak denizcilik birimi oluşturulmalı." dedi.
Kaptanoğlu, AA muhabirine, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin denizci bir ülke olmasını istediklerini söyledi.
Denizcilik teşkilatının ilerlemesini hedeflediklerini vurgulayan Kaptanoğlu, "Denizcilik sektörünün kalkınması, deniz ticaret filosunun gelişmesi 1960'lı senelerle başlar. O dönemde denizcilikle ilgili kurumlar olan Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kuruluşlarda denizciliğin büyümesi için önemli çalışmalar yapılıyordu. 1980'li yıllarda Deniz Ticaret Odasının kurulması bir milat sayılır. Aynı doğrultuda Denizcilik Müsteşarlığının kurulması ve deniz ticaret filosunun, limanların, tersanelerin, marinaların, deniz turizminin, hizmet gruplarının gelişmesiyle Türk denizciliği büyük ivme kazandı." diye konuştu.
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA),Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) gibi kuruluşlar ile 30'dan fazla sivil toplum örgütü kurulmasının da denizciliğin toplumsal destek ayağı olduğuna işaret eden Kaptanoğlu, finansal politikalar ve devletin aldığı kararlarla banka sisteminin dış kredilerle desteklenmesinin "denizci ülke, denizci millet" olma yolunda büyük mesafeler kaydedilmesini sağladığını dile getirdi.
Denizcilikte 2000'li yıllarda yapılan çalışmalarla gelişmelerin katlandığına dikkati çeken Kaptanoğlu, o dönemde denizcilik alanında bir bakanlığın oluşturulmasıyla da camianın güçlendiğini bildirdi.
"Hedef, Türkiye'nin denizci millet ülküsüne ulaşması"
Kaptanoğlu, denizcilikte yeni atılım için atılması gereken adımları da anlattı. Türkiye'nin denizci millet ve ülke olma yolunda hızla ilerlediğine dikkati çeken Kaptanoğlu, bu alanda bazı yönetimsel değişiklikler ve kadrolaşma yapısı gerektiğini, deniz ticaret filosunda yabancı bayraklı Türk sahipli gemiler bulunmasının sektörün gelişmesi açısından normal olmadığını ifade etti.
Kaptanoğlu, Türkiye'nin denizcilikte daha da gelişmesini sağlayacak nitelikte, proje bazında deniz ticaret filosunun büyütülmesine ve modernizasyonuna katkıda bulunacak tedbirlere ve kurumlara ihtiyaç olduğunu belirten Kaptanoğlu, "Denizcilikte büyümeyi, gelişmeyi sağlayacak, Cumhurbaşkanlığımıza bağlı, diğer teşkilatlarla da koordinasyonu kuracak denizcilik birimi oluşturulmalı. Hedefimiz, Türk bayraklı deniz ticaret filosunun gelişerek dünyada ilk 10 içinde olması, denizciliğimizin diğer birimleriyle amatör denizciliğin de ülke bazında yaygınlaşması sayesinde Türkiye'nin denizci ülke, denizci millet ülküsüne ulaşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin deniz ticaret etkinliğinin yüzde 75'lerden yüzde 90'lara çıktığı bilgisini veren Kaptanoğlu, şunları kaydetti:
"Diğer tüm ülkelerde de bu artışı görüyoruz. Denizcilik, global tedarik zincirinin en önemli taşıma modu olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Burada en değerli görevi gemi adamı kardeşlerimiz gerçekleştirdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Deniz ticaretinin öneminin belirginleştiği, tüm ülkelerin bu alanda ticaretini, filolarını korumaya, büyütmeye çalıştığı bir dönemde denizcilik politikalarımızı geliştirmeli ve Türkiye'nin uluslararası denizcilik merkezi olarak kazandığı yeri daha da sağlamlaştırmalıyız."
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