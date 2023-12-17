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        Haberler Yaşam Denizciler neden tuttukları balığı yemek yerine aç kalmayı tercih ettiler?

        Denizciler neden tuttukları balığı yemek yerine aç kalmayı tercih ettiler?

        Teknolojinin yeterince gelişmediği zamanlarda denizciler, yemeklerini saklayabilecekleri buzdolapları olmadığından sağlıklı besine ulaşmakta zorlanıyorlardı. Peki neden protein açısından zengin balıkları yiyerek bu sorunlarını çözmediler? İşte, denizcilerin neden tuttukları balığı yemediğine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:02
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        • 1

          Denizciler, hava durumu ne olursa olsun denizde olurlar ve birçok sorun yaşarlar. Örneğin, yeterince alan olmamasından dolayı aylarca yetecek yiyeceği depolayamazlar. Bunun yanı sıra güçlü bir fırtınadan sonra dalgalar, yiyecek deposunu yok edebilirdi. Yaşadıkları sorunlar yüzünden denizciler, tuttukları balıkları yiyebilirdi fakat yemiyorlardı. Tüketmemelerinin önemli bir sebebi vardı, işte o sebebe dair detaylar...

        • 2

          NE YİYORLARDI?

          Gemilerde en yaygın yiyecek seçeneklerinden biri, suyla yumuşatılabilen tuzlu bir krakerdi. "Sert çivi" olarak adlandırılan bu yiyecek, kuru tutulduğu sürece nadir bozulurdu.

          Fotoğraf temsilidir.

        • 3

          BALIK TÜKETMEYE ÇALIŞANLARA NE OLDU?

          Coğrafi keşifler döneminde İtalyan denizci Antonio Pigafetta, seyir defterinde gemisinin mürettebatının yakaladığı balıkları yemediğini yazdı. Ayrıca aynı defterde denizcilerden 40'ının hayatını kaybettiğinden bahsetti.

        • 4

          Doğal olarak denizciler yalnızca zehirli balıkların tehlikeli olduğunu düşünüyordu bu yüzden sadece bildikleri balıkları yiyorlardı. Ancak iyi pişmiş bir ton balığı bile zehirli olabilirdi ve mürettebat bunu zor yoldan öğrenmek zorunda kalmıştı.

        • 5

          BALIKLARIN YENMEMESİ GEREKTİĞİ NE ZAMANDAN BERİ BİLİNİYOR?

          Açık denizde yakalanan balıkları yeme sorunu M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanır. Antik Çin'deki imparatorluk şifacıları, bazı denizcilerin hayatını kaybetmesinin nedeninin balık yemek olduğunu biliyorlardı ancak bunu kanıtlayamadılar.

        • 6

          1886'da Kübalı bir doktor, yemesi güvenli bir tür olarak kabul edilmesine rağmen bazı balıkların dokularında ve kaslarında zehir bulunduğunu anlayana kadar ölen denizcilerin gizemi çözülemedi.

        • 7

          BALIKLARDA NASIL BİR ZEHİR VARDI?

          Bu tür bir zehir aslında planktonda bulunur ancak bazı balıklar bu planktonu etkilenmeden yiyebildikleri için vücutlarında zehir kalır. Ayrıca balık büyüdükçe zehrin oranı da onlarla birlikte artar. Balık ne kadar uzun süre pişirilirse pişirilsin bu zehir ortadan kaybolmadığı için balıkçılar, tuttukları balıkları yemekten uzak dururlar.

        • 8

          DENİZCİLER BALIĞIN ZEHİRLİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLIYOR?

          İspanyol denizciler, balıkların üzerine gümüş madeni koyunca rengi değişirse balığı zehirli kabul edip denize atarlardı. Diğer denizciler ise yakaladıkları balıkları güvertede bırakıp üzerine sinek veya diğer böceklerin gelip gelmediğine bakardı, böcekler gelirse balığı güvenli kabul ederlerdi.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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