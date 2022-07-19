486 esporcu, 26 teknik personel ve 16 kişilik iletişim ekibi ile Wildcats, yeni sezonda DenizBank İstanbul Wildcats ismiyle maçlara çıkacak. DenizBank İstanbul Wildcats, espor alanında 33 ayrı branşta, 45 takımla mücadele ediyor. Sporu kapsayıcı bir vizyonla, farklı branşlarda desteklemeyi ilk günden itibaren önemsediklerini belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “DenizBank olarak kuruluşumuzdan bu yana ülkemize, insanımıza, kısacası geleceğimize katkı yapacak tüm girişimlerin yanında olduk. Uzun yıllar, Türk sporuna en büyük finansmanı sağlamış bir banka olarak, spor endüstrisinin dijitalleşmesi ve oyun sektörüyle entegrasyonu konusunu yakından takip ediyoruz. 2020’den itibaren de giderek daha büyük kitleleri peşinden sürüklediğini gördüğümüz espor ekosisteminin gelişimini aynı anlayışla destekliyoruz. Bu alanda ciddi başarılar elde eden Wildcats’e mobil cüzdan uygulamamız fastPay ile başlayan desteğimiz, önümüzdeki dönemde DenizBank adıyla devam edecek. Hem ülkemizde hem dünya çapındaki başarılarını gururla takip ettiğimiz DenizBank İstanbul Wildcats’in destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
'MACERAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'
DenizBank İstanbul Wildcats adına Orlando Carlo Calumeno ise “İstanbul Wildcats 2006 yılında Türkiye’de kurulan ilk espor kulübü olarak son yıllarda yaşadığı agresif büyüme ve başarıları değerli sponsorlarına ve özellikle DenizBank’a borçludur. Sayın Hakan Ateş’in genel olarak spora olumlu bakışı ve espor ekosisteminin önemini ilk fark edenlerden olması vesilesi ile Wildcats ve DenizBank arasında giderek büyüyen sinerji artarak devam etmektedir. Dünyanın en büyük espor kulübü olarak Türkiye ve yurt dışında ülkemizi gururla temsil ederek yaşanmamış başarılara imza atmaktan duyduğumuz haz, tüm branşlarda ve oyunlarda sadece Türk oyuncularımızla oynama özelliğimiz ile pekişmektedir. Kadın ve Türk tüm esporculara pozitif ayrımcılık yapmayı ilke edinen Wildcats, başarılar, şampiyonluklar ve kupalarla dolu macerasına devam edecektir. Kaptan-ı Deryamız DenizBank ile yolculuğumuz, sürprizler ve ilklerle sürecektir” dedi.
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