DenizBank’tan çiftçiler günü mesajı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dokuzuncu büyük tarım ekonomisi konumunda bulunan Türkiye’de, 2003 yılından itibaren bu alana desteği ülke geleceğine destek olarak gören DenizBank, Çiftçiler Günü vesilesiyle hayata geçirdiği avantajlı kampanyalar ile Türkiye nüfusunun büyük kısmının geçimini sağladığı tarıma katkı sağlamayı sürdürüyor.
Üreticiler mayıs ayı boyunca sürecek kampanyalarda, Üretici Kartları ile pek çok özel avantajdan yararlanabilecek. Üretici Kart ile akaryakıt alışverişlerinde 6 ay faizsiz dönem imkanından yararlanacak üreticiler, kartlarıyla taksitli kredi kullanımlarında ise ilk taksitlerini seneye hasat döneminde ödeyebilecek.
Çiftçiler ayrıca Üretici Kartları ile sıfır faizli nakit kullanabilecek ve bütün tarımsal girdi alımlarında 6 aya varan faizsiz ödeme şansına sahip olacak.
“ÜRETİCİMİZİN SIRTINDAKİ YÜKÜ BİR NEBZE DE OLSA OMUZLAYABİLMEK EN BÜYÜK AMACIMIZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, 17 yıl önce çiftçinin yüzünü güldürmek üzere yola çıktıklarını ve bugün geldikleri noktada Türkiye’de tarımın ve çiftçinin bankası olarak anılmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Tarım sektörünü en fazla destekleyen lider özel banka olarak 17 yıldır üreticilerimiz ile kurduğumuz ilişkiyi gönül birliğiyle büyütüyor, onlara her alanda destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün ulaştığımız noktada 15 milyar TL tarım kredimiz, 1,2 milyona yaklaşan çiftçi müşterimiz ve özel bankalar arasında yüzde 45’lik pazar payımızla sektördeki liderliğimizi devam ettiriyoruz. Tarıma verilen her desteğin ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğu bilinci ile ilk günden bu yana çiftçilerimizin hayatlarına değer katmayı amaçladık. Özellikle koronavirüs salgını döneminde önemi bir kez daha ortaya çıkan tarım sektörüne, kampanyalarımızla katkı sağlayarak üreticimizin sırtındaki yükü bir nebze de olsa omuzlayabilmek en büyük amacımız. Bu özel gün vesilesiyle, tüm üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”
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