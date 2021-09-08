Denizbank, 18 milyon aktif kullanıcısı olan BELBİM-İstanbulkart ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. Destek Avans adıyla hayata geçirilen kampanyada, 12 ay vadede, 1200 TL’ye varan faizsiz krediden, Denizbank müşterisi olsun ya da olmasın, İstanbulkart’ını kişiselleştiren, Denizbank’ın yaptığı değerlendirme sonucu talebi olumlu bulunan herkes faydalanabiliyor.
Yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart kullanıcılarına özel faizli kredi seçeneği sunuluyor. Ayrıca, kampanya koşullarını sağlayan müşterilerin kredi kartından faizsiz 500 TL taksitli nakit avans seçeneğinden faydalanabildikleri kaydedildi.
Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, "Nakit ihtiyacı duyan İstanbullu vatandaşlarımıza kolaylık sunmaktan, insanlarımızın yaşantısına, aile ekonomisine katkı sağlamaktan ve dolayısıyla ülkemiz için bu adımı atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sunduğumuz hizmet yelpazesini zenginleştirmek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
'AMACIMIZ İSTANBULLULARA NEFES ALDIRABİLMEK'
BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz ise, kampanyayla ilgili olarak, "Pandeminin etkisi, okulların açılmasıyla birlikte biriken masrafları düşünerek değerli İstanbul halkına bir nebze nefes aldıracak Destek Avans projesini DenizBank iş birliği ile hayata geçirdik. Destek Avans projesi ile halkımız 600 ya da 1200 lira avans kullanabilecek ve bu miktarı hiçbir faiz ya da masraf olmaksızın, aylık 100 TL’lik taksitlerle geri ödeyebilecek. İstanbulkart’a aktarılacak tutar, İstanbulkart’ın geçtiği her yerde, kafe-restoranlarda, online alışverişlerde, marketlerde, Halk bakkallarda, akaryakıtta, ulaşımda ve daha binlerce noktada kullanılabilecek" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!