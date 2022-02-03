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DenizBank, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) bağlantılı sürdürülebilirlik kriterleri içeren ilk repo işlemini, Londra merkezli finans kuruluşu Standard Chartered Bank ile gerçekleştirdi.

DenizBank işlemde, 20 yıl önce sektöründe bir ilk olarak sahiplendiği tarımın finansmanı ve engellilere yönelik bankacılık hizmetlerinin iyileştirilmesi hedeflerini performans kriteri olarak belirledi.

İşlemi değerlendiren DenizBank Finansal Kurumlar Grubu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Beril Oğuz, toplum ve insan yararının gözetildiği sorumlu ve kapsayıcı bankacılık prensibiyle hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"DenizBank, ilk günden itibaren faaliyet gösterdiği topraklara, insanına ve gelecek nesillere karşı sorumluluğunu en üst seviyede hisseden bir kurum. Gezegenimizin geleceği için hep birlikte elimizi taşın altına koymadığımız takdirde kaybedeceklerimizin bilincindeyiz. Bu sebeple sürdürülebilirlik konularını ve fırsatlarını tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimize entegre etmeyi önemsiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin geleceği için önem taşıyan pek çok niş sektörün yanı sıra; insanlık için olmazsa olmaz tarımı 20 yıldır sahipleniyor, çiftçilerimizin üretim faaliyetlerinin devamlılığı için ülkenin dört yanında çalışıyoruz. Standard Chartered ile gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik bağlantılı ilk repo işlemimizde de, tarımın finansmanının yanı sıra, engelli vatandaşlarımıza uygun şube ve ATM sayımızı artırmayı performans kriteri olarak belirledik.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 22 ülkeden 49 bankanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredimizde de ortaya koyduğumuz bu taahhütleri sahiplenmek konusunda son derece kararlıyız. Ayrıca 2021 yılı başından itibaren temin ettiğimiz yabancı para fonlamasının yaklaşık yüzde 30'unu da sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirdik. Çevreye, doğal kaynaklara duyarlı, toplumu ve geleceğimizi gözeten bankacılık vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz".