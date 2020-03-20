Denizbank'tan koronavirüs tedbirleri

20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizbank, Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarına karşı çalışanların ve halkın sağlığı için bir dizi önlem aldı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından personele gönderilen önlemler arasında dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesi, müşteri ziyaretine gidilmemesi, hijyen unsurları öne çıkıyor.
Hakan Ateş açıklamasında, "Hizmetlerimizin kesintisiz devamı büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan sizlerin ve ailelerinizin sağlığı hepimiz açısından en önemli konudur. Şubelerimizde hizmetin kesintisiz yürütülebilmesi için Genel Müdürlük kadrolarımızda yedekleme ve evden çalışma süreçleri tamamlanmış, bütün altyapı buna hazır hale getirilmiştir. Zaman zaman teknik sorunlar yaşasak da ekiplerimiz bu aksaklıkların giderilmesi için 7/24 çalışmaktadır." derken alınan önlemleri de açıkladı. Buna göre:
- Bölge Müdürleri tarafından yapılacak planlamalar doğrultusunda belli kadrolar için birer hafta dönüşümlü çalışma sistemine geçilecektir. Çalışılmayan süreler idari izin olarak kullandırılacak.
- Şube hijyenini artırmak için daha önce dezenfektan, eldiven, kolonya tedarikine ek olarak virüsün yakın temasla yayılma riskini azaltma ve sosyal mesafeyi koruma amacıyla en geç Pazartesi gününe kadar Pleksi ayıraçlar da şubelere ulaştırılacak
İkinci bir duyuruya kadar rahat çalışılması adına serbest kıyafet uygulamasına da geçildiği duyurulurken, banka bünyesinde bir de çözüm merkezi kuruldu.
Hakan Ateş mesajında, "Ortak aklınıza çok ihtiyacımız olan bu süreçte düşünce ve önerilerinizi almak için İş Sürekliliği Grubu’na paralel “Çözüm Merkezi” iletişim hattını oluşturduk.Sizlerden önerilerinizi hijyen, kredi, mevduat ve cari işlemler ve diğer başlıkları altında bu hatta göndermenizi özellikle rica ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak akla ekleyeceğiniz her fikirle bu süreçten daha da güçlü çıkacağız." ifadelerini kullandı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!