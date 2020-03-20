Denizbank'tan koronavirüs tedbirleri

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Denizbank, Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarına karşı çalışanların ve halkın sağlığı için bir dizi önlem aldı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından personele gönderilen önlemler arasında dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesi, müşteri ziyaretine gidilmemesi, hijyen unsurları öne çıkıyor.

Hakan Ateş açıklamasında, "Hizmetlerimizin kesintisiz devamı büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan sizlerin ve ailelerinizin sağlığı hepimiz açısından en önemli konudur. Şubelerimizde hizmetin kesintisiz yürütülebilmesi için Genel Müdürlük kadrolarımızda yedekleme ve evden çalışma süreçleri tamamlanmış, bütün altyapı buna hazır hale getirilmiştir. Zaman zaman teknik sorunlar yaşasak da ekiplerimiz bu aksaklıkların giderilmesi için 7/24 çalışmaktadır." derken alınan önlemleri de açıkladı. Buna göre:

- Bölge Müdürleri tarafından yapılacak planlamalar doğrultusunda belli kadrolar için birer hafta dönüşümlü çalışma sistemine geçilecektir. Çalışılmayan süreler idari izin olarak kullandırılacak.

- Şube hijyenini artırmak için daha önce dezenfektan, eldiven, kolonya tedarikine ek olarak virüsün yakın temasla yayılma riskini azaltma ve sosyal mesafeyi koruma amacıyla en geç Pazartesi gününe kadar Pleksi ayıraçlar da şubelere ulaştırılacak

İkinci bir duyuruya kadar rahat çalışılması adına serbest kıyafet uygulamasına da geçildiği duyurulurken, banka bünyesinde bir de çözüm merkezi kuruldu.

Hakan Ateş mesajında, "Ortak aklınıza çok ihtiyacımız olan bu süreçte düşünce ve önerilerinizi almak için İş Sürekliliği Grubu’na paralel “Çözüm Merkezi” iletişim hattını oluşturduk.Sizlerden önerilerinizi hijyen, kredi, mevduat ve cari işlemler ve diğer başlıkları altında bu hatta göndermenizi özellikle rica ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak akla ekleyeceğiniz her fikirle bu süreçten daha da güçlü çıkacağız." ifadelerini kullandı