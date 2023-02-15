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Denizbank'tan depremzedelere 350 milyon TL'lik bağış

Denizbank, depremzedelere yönelik 350 milyon TL'lik bağış desteğinde bulunduğunu açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, "6 Şubat'tan itibaren gerçekleştirdiğimiz bütün ayni ve maddi yardımlarımıza ilave olarak hissedarımız ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla da destek sağlıyoruz" ifadeleri kullanıldı

Giriş: 15.02.2023 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
Denizbank'tan depremzedelere 350 milyon TL'lik bağış
HABERTURK.COM

Deprem bölgelerine yapılan destek çalışmaları hakkında bilgi veren Denizbank, 350 milyon TL'lik bağışta bulunulduğunu bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, "6 Şubat'tan itibaren gerçekleştirdiğimiz bütün ayni ve maddi yardımlarımıza ilave olarak hissedarımız ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla da destek sağlıyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada, "2 bölge müdürlüğümüz, 64 şubemiz ve 1050 personelimiz ile faaliyet gösterdiğimiz bölgede, her ilde bir şubemizi ve ATM'lerimizin tamamına yakınını açık tutarak bankacılık faaliyetlerinin aksamaması için azami gayret gösterdik" bilgileri verildi.

Depremin hemen ardından afet koordinasyonunda tecrübeli çalışanların, arama kurtarmaya katkı vermesi ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını organize etmesi için bölgeye yönlendirildiği belirtilirken, yardım ve dağıtım çalışmalarının aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Denizbank'tan yapılan açıklamada, "İnsani yardımlarımız ile eş zamanlı olarak depremzedelerimize bankacılık faaliyetlerinde kolaylık sağlayacak önlemlerimizi de ivedilikle devreye aldık" ifadeleri kullanıldı.

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