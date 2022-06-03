Denizbank sendikasyon kredisini yeniledi

DenizBank, Çin Yuanı dilimi içeren tek sendikasyon kredisi olması özelliği ile Avrupa’da Yılın Borçlanması Ödülü’nü alan işlemini yüzde 120 oranında yeniledi. Banka sürdürülebilirlik performans kriterleri ekleyerek gerçekleştirdiği sendikasyon kredisi ile 453 Milyon Dolar tutarında yurt dışı kaynak sağladı.
10 ülkeden 15 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlemde, kadın KOBİ’lerin finansmanı, Bankanın sera gazı salımlarının ölçülmesi ve çalışanların sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirilmesi performans kriterleri olarak belirlendi.
Emirates NBD’nin aracı banka olduğu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital ve ICBC Turkey Bank koordinatörlüğünde gerçekleşti. Emirates NBD Capital, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation işlemde ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Koordinatörü olarak rol aldı.
Kasım 2021’de sürdürülebilirlik performans kriterlerine dayalı ilk sendikasyon kredisi ile 840 Milyon Dolar tutarında kaynak sağlayan DenizBank’ın, sürdürülebilirlik ilintili toplam yurt dışı finansman miktarı bu işlemle 1.7 Milyar Dolar’a ulaştı.
"GEZEGEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİMİZİ HASSASİYETLE GÖZETİYORUZ"
Sürdürülebilirlik konusunu, gelecek nesillere bırakılabilecek en kıymetli mirasın, üzerinde yaşayabilecekleri temiz bir dünya olduğu bilinciyle sahiplendiklerini belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bir güven kurumu olarak bugün yaptıklarımızın, yarın gezegen üzerindeki etkilerini hesaplayarak, bütüncül bakış açısıyla faaliyetlerimizi sürdürmek durumundayız. Özellikle kullandırdığımız krediler yoluyla, çevre ve sosyal yaşam üzerindeki dolaylı etkilerimizi azaltmak üzerine hassasiyetle eğilmeliyiz. DenizBank olarak sorumlu bankacılık yapmayı ilk günden itibaren prensip edinmiş; sürdürülebilirliği çiftçimizin, KOBİ’mizin, turizmcimizin finansmanından, çevresel politikalarımıza ve çalışanlarımızın bilinçlendirilmesine; kurum kültürümüzün tamamına entegre etmiş bir kurumuz. Bugün itibarıyla sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerimizin yurt dışı borçlanmalarımız içindeki payını %50’nin üzerine taşımaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
ÇİN YUANI DİLİMİ ASYA'DAN İLGİ GÖRDÜ
Kasım 2021’de gerçekleştirilen Bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisinde engelli müşterilerin finansal hizmetlere kolaylıkla erişimi ile tarımın sürdürülebilirliğine yönelik finansman çözümleri geliştirmeyi taahhüt ettiklerini belirten Ateş, şöyle devam etti: “Yeni sendikasyon kredimizde, küçük ve orta büyüklükteki kadın işletmelerimizin finansmanını kendimize performans kriteri olarak belirliyoruz. Zira kadınların gücünü ekonomiye ve ekosisteme kazandırmadan yol alamayacağımızı biliyoruz. Diğer yandan, karbon ayak izimizi hesaplamak üzere, Genel Müdürlük binamız ve tüm şubelerimizin sera gazı emisyonlarının ölçümü ve denetimini taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilirlik eksenindeki bütün konu başlıklarının, kurum kültürü içinde en üst düzeyde sahiplenilmesi amacıyla ise, çalışanlarımızın en az %95’ine farklı iş tanımları için özel tasarlanmış sürdürülebilirlik eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar Türk bankacılık sistemine olan güveni tazeleyen pek çok sendikasyon işlemine imza attık. Haziran 2021’de gerçekleştirdiğimiz, Çin Yuanı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonumuzla prestijli finans dergisi The Banker’ın Avrupa’da Yılın Borçlanması Ödülü’nü kazandık. Aynı işlemin şimdi yüzde 120 oranı ile yenilenmesi ile Bankamızın sürdürülebilirlik alanındaki sorumluluk ve taahhütlerini de büyütüyoruz. Çin Yuanı dilimi ile Asya piyasalarından da ilgi gören işlemimizle müşterilerimizin Çin bağlantılı dış ticaret finansmanı ihtiyaçlarına çözüm ortağı olmayı da hedefliyoruz. Akordeon mekanizması da bulunan işlemimize önümüzdeki günlerde yeni katılımcılar da dahil olabilecektir. Hem Bankamız hem ülkemiz için büyük fayda sağlayacağına inandığımız bu sendikasyon işlemine imza atmaktan gurur duyuyoruz.”
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