09 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerMerak Edilenler

Denizbank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Denizbank çalışma saatleri 2020 (koronavirüs önlemleri)

Çin’de başlayan Koronavirüs bütün dünyaya hızla yayılıyor. Ülkemizde Koronavirüs hastası 15 bini geçti. Bu dönemde önlem almak ve daha hassas davranmanın çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu sebeple de önlem amacı ile bütün bankalar çalışma saatlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Denizbank ise normal çalışma saatleri 09.00- 17.00 arası iken bu çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirdi. Denizbank müşterilerin tek tek içerisi girmesi gerektiğini, mutlaka kişiler arasında 1 metre mesafe bulunacağını aktardı

09.04.2020 - 07:19 | Güncelleme: ABONE OL
Denizbank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Haberlerde sıklıkla duyduğumuz Koronavirüs, tüm dünyanın gündeminde. Herkes Koronavirüsün bulaşma hızını yavaşlatmak ve engellemek adına çeşitli önlemler alıyor. Türkiye bankalar birliği ise bankaların çalışma saatlerine kısıtlamalar getirerek amaçlarının Koronavirüsün yayılmasını engellemek olduğunu dile getirdi. Bu virüs ülkemizde geçene kadar bir süre bu şekilde olacağını açığa kavuşturdular.  Denizbank normalde sabah 9.00 da açılıyor. Öğlen 12.30 gibi öğle arasında girip 13.00 da tekrar hizmete giriyordu.

Fakat Koronavirüs hastalığından dolayı bu zorlu süreç geçene kadar öğlen 12.00- 17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.  Denizbank bu süre içerisinde daha hassas davranarak kişiler arasında 1 metre mesafe olacağını ve bankaya teker teker alınacağını dile getirdi.

Denizbank hafta sonu açık mı?

Denizbank hafta sonu müşterilerine hizmet vermiyor.

Denizbank resmi günlerde açık mı?

Denizbank resmi günlerde ve dini bayramlarda açık değildir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Evden çıkmadan gezgin ruhunuzu doyurun
Evden çıkmadan gezgin ruhunuzu doyurun
Çeşitli hastalıklara şifa! Günlerce süren çalışma sonucu hazırlanıyor
Çeşitli hastalıklara şifa! Günlerce süren çalışma sonucu hazırlanıyor
'Günlerdir makyaj yapmıyorum hala sivilcelerim var' diyorsanız...
'Günlerdir makyaj yapmıyorum hala sivilcelerim var' diyorsanız...
Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti
Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti
Denizbank çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Denizbank çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Ajda Pekkan sinemaya girdi
Ajda Pekkan sinemaya girdi
Ben Sana Mecburum
Ben Sana Mecburum
Sorun yanıtlayalım... Astroloji ne söylüyor?
Sorun yanıtlayalım... Astroloji ne söylüyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X