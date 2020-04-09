Haberlerde sıklıkla duyduğumuz Koronavirüs, tüm dünyanın gündeminde. Herkes Koronavirüsün bulaşma hızını yavaşlatmak ve engellemek adına çeşitli önlemler alıyor. Türkiye bankalar birliği ise bankaların çalışma saatlerine kısıtlamalar getirerek amaçlarının Koronavirüsün yayılmasını engellemek olduğunu dile getirdi. Bu virüs ülkemizde geçene kadar bir süre bu şekilde olacağını açığa kavuşturdular. Denizbank normalde sabah 9.00 da açılıyor. Öğlen 12.30 gibi öğle arasında girip 13.00 da tekrar hizmete giriyordu.

Fakat Koronavirüs hastalığından dolayı bu zorlu süreç geçene kadar öğlen 12.00- 17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Denizbank bu süre içerisinde daha hassas davranarak kişiler arasında 1 metre mesafe olacağını ve bankaya teker teker alınacağını dile getirdi.

Denizbank hafta sonu açık mı?

Denizbank hafta sonu müşterilerine hizmet vermiyor.

Denizbank resmi günlerde açık mı?

Denizbank resmi günlerde ve dini bayramlarda açık değildir.