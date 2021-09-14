Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın "Yapım Destek Platformu"na başvurular başladı

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DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde düzenlenen yarışmayla, ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesinde Türk sinemasının yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Yarışmanın 5. yılında başarılı senaryoların daha profesyonel destek almaları için hayata geçirilen "Yapım Destek Platformu"na 5 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yapımcı ve finansal plan zorunluluğu getirilecek yarışmanın jüri üyeleri ise dağıtım ve yapım alanında isimlerden seçilecek ve yarışmacıların henüz pitching aşamasında doğru isimlerle iletişim kurması sağlanacak.

Jüriye projelerini sunma fırsatı bulacak 10 finalist arasından seçilecek yarışma birincisi 50 bin lira destek almaya hak kazanacak.