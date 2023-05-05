DenizBank CEO'su Hakan Ateş

DenizBank CEO'su Hakan Ateş ise yaptığı konuşmada TÜRSAK Vakfı ile 6 yıllık süreçte, Türk sinemasına nitelikli senaryo ve filmlerin kazandırılmasına aracılık eden bir platform oluşturmaktan gurur duyduklarına değinerek, şunları söyledi: DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması için TÜRSAK’a, Cemal Okan’a, bütün yönetim kurulu üyelerine, kıymetli jüri üyelerimize, alın teri döken ve emek veren değerli sanatçılarımıza, senaristlerimize ve film yapımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Senaryo, sinema sanatının en güçlü sacayağı. TÜRSAK ile altı yıllık süre zarfında birçok senarist adayının kendini geliştirip sektöre ilk girişini yapmasına ve yeteneklerini sinema sanatına sunmasına vesile olmaktan onur duyuyoruz. Biz kültür ve sanat hassasiyeti yüksek olan, hisse senetleri dışında hissi senetlere de yatırım yapan bir kurumuz. Mottomuz, çocuklarımızın çalışmayı hayal edeceği bir kurum yaratmak; sanatın toplumlar üzerindeki geliştirici yönünün de bu amacımızla çok uyuştuğu inancındayız. Biliyoruz ki hikaye anlatıcılığı Türk kültürünün en eski sanatlarından biri. Bugün artık dizilerimizle bu topraklardan çıkan hikayeler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Bu nedenle 2023’te ilk kez Dizi – Mini Dizi Yarışması’nı da TÜRSAK yönetiminin isabetli öngörüsüyle hayata geçirdik. DenizBank olarak bu işe gönül verdik. Daha nice senaristimizi ve hikaye yazarımızı ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız.