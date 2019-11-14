Hisselerini borsadan çıkarmak için Borsa İstanbul'a başvuruda bulunan Denizbank'ın hisseleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası işleme kapatılacak ve Denizbank borsadan çıkacak. Denizbank'ın halka açıklık oranı yüzde 0.04 seviyesinde.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankanın hâkim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç

belgesinin (SPK) tarafından onaylanması şartıyla... İhraç belgesinin (SPK) tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde... (payların) işlem sırası kapatılacak" denildi.

Açıklamada hisselerin işleme ne zaman kapatılacağı belirtilmedi. Açıklamaya göre Denizbank hisseleri bunun ardından Merkezi

Kayıt Kuruluşu'ndaki işlemlerin tamamlanmasını takiben borsadan çıkarılacak.