'Aydınlıkevler ile başladı

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve Demet Akbağ’ın performansını buluşturan ‘Aydınlıkevler’ oyunuyla Demet Akbağ, 15 yıl önce rol aldığı 'Haybeden Gerçeküstü Aşk' oyunundan sonra ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesine çıktı.

Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal performansları ile seyirciden tam not aldı.

Oyunu izlemeye gelenler arasında Yasemin Sakallıoğlu - Burak Yırtar, Ersin Korkut, Eray Yasin Işık, Hakan Bulut, Ahmet Bacınoğlu, Sedef İybar ve Emel Müftüoğlu gibi ünlü isimler de vardı.

Oyun finalde dakikalarca ayakta alkışlandı.

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