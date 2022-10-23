DenizBank emekli promosyon kampanyası!

DenizBank emekli maaş promosyon miktarı sorgulamaları yapılan kampanya güncellemesi sonrasında hız kazandı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi DenizBank emekli promosyon ücretleri ve maaş taşıma işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...