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DenizBank emekli promosyon kampanyası güncellendi! 2022 DenizBank emekli promosyon ne kadar, kaç para veriyor?

DenizBank'tan emekli promosyon kampanyası!

DenizBank emekli promosyon güncellemesi ile ücretler belli oldu. Emekli maaşlarına Temmuz ayında gelen zammın ardından bankalar promosyon yarışına girdi. Ekim ayında emekli promosyon kampanyaları ödemeleri de değişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri DenizBank emekli promosyonunun kaç para verdiğini merak ediyor. İşte 2022 DenizBank emekli promosyon ödemeleri detayları...

Giriş: 20.10.2022 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • DenizBank emekli promosyon ödemeleri detayları araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde en yüksek promosyon veren bankalar yer alıyor. Ek gelir elde etmek için emekli maaşını başka bankaya taşımaya karar veren vatandaşlar "DenizBank emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte DenizBank emekli promosyon kampanyası detayları...

  • DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

  • EMEKLİ MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşınızı şubelere gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulaması veya e-devlet üzerinden bankaya aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezinin arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

  • DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

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