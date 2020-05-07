Kısa süre önce TOBB ile yaptığı işbirliği ile KOBİ’lere yönelik yüzde 7.5 faiz ve 2 yıl vade koşullarıyla 6 Milyar TL’ye kadar Nefes Kredisi’ni hayata geçiren DenizBank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 175 milyon dolar (1.25 Milyar TL) tutarında 2 yıl vadeye varan taze kaynak sağladı. Söz konusu kaynak küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin desteklenmesinde, küçük ve orta büyüklükteki belediyelerin finansmanında, yanı sıra ihracata yönelik hammadde ve yarı mamül ithalatı işlemleri için kullandırılacak
BDenizbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre banka, temin ettiği krediyi haziran ayı içinde özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, küçük ve orta ölçekli belediyelerin finansmana erişimlerinin sağlanması ve gerçekleştirdiği ithalatı içeride tekrar üreterek ihracata dönüştüren firmalarımızın dış ticaret işlemlerindekullandıracak.
'TÜRKİYE'NİN YARINLARINA KATKI'
Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şunları söyledi; “175 milyon dolarlık (1.25 Milyar TL) bu taze kaynağı ülkemize sağlamaktan ötürü çok mutluyuz. Her dönemde finans sektörüne doğru noktalarda, gereken olanakları sağlayan EBRD ilebirlikte çalışarak ülkemizin can damarı olan KOBİ’lerimizin ve soframızdaki ekmeğimizi borçlu olduğumuz çiftçimizin, adeta ailelerinin bir ferdi gibi hep yanlarında olduk. Bu zorlu dönemde de maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak ucuz ve uygun vadeli finansal çözümler üretmeyi milli bir görev addediyoruz. Kısa süre önce aynı anlayışla, TOBB iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Nefes Projesi ile önemli bir inisiyatif üstlendik. Aralık 2019’da da uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar ile rekor seviyedekisendikasyon kredisini yine EBRD’nin de katkısını alarak sağladık. Koronavirüs salgının küresel ölçekte etkili olduğu bu zor günlerde her zaman olduğu gibi; çiftçimizin, KOBİ’mizin, yerel yönetimlerinizin ve gerçekleştirdiği ithalatı içeride tekrar üreterek ihracata dönüştüren ticaret erbabımızın yanında olma milli vazifesini, ifade etmeye devam edeceğiz.”
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye'de büyük bir yatırımcı olarak EBRD'nin hedefi, bu zorlu zamanlarda finansal sektörün ve bir bütün olarak ekonominin dayanıklılığını sağlamaktır” dedi.
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