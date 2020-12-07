DenizBank rekor sayıda bankadan yüzde 115 yenileme oranı ile toplam 780 Milyon Dolar sendikasyon kredisi sağladı.
Koordinatörlük görevini Bank of America, Emirates NBD Capital ve MashreqBank’ın üstlendikleri, Mizuho Bank’ın aracı banka olduğu işlemde 9 adet uluslararası banka da Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici (MLA) olarak yer aldı. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor + yüzde 2.50, euro maliyeti ise Euribor + yüzde 2.25 seviyesinde gerçekleşti.
Yüksek yenileme oranı ile yılın ikinci yarısında sendikasyon kredisi miktarını en fazla artıran Banka olduklarına dikkat çeken DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “2019 yılında bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansmana imza atmıştık. Finansal istikrar ve ülkemize taze dış kaynak girişinin çok önem taşıdığı bu dönemde, sektör borç çevirme ortalaması yüzde 90’larda iken, yüzde 115 yenileme oranıyla ikinci yarıyıl işlemleri içinde yine en yüksek tutar artışını sağladık. Turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak bu kredi ile ekonomiye sağlayacağımız katkı sadece bankamız için değil bankacılık sektörü açısından da son derece iftihar edilecek bir durumdur. ENBD gibi kuvvetli bir grubun hissedarlığında, seküritizasyon ve VTMK gibi nitelikli ürünlerle yeni dış kaynaklar sağlayarak, Türkiye’nin yarınlarına destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Banka, 2020 yılında iki ila altı yıl arasında değişen vadelerde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),Dünya Bankası ve benzeri yatırım ve kalkınma kuruluşlarından toplam 250 Milyon Dolar’a ulaşan kaynak sağlamıştı.
Kaynağın büyük bölümü Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadelede yardımcı olması amacıyla belediyelere ve tarım sektöründeki işletmelere kullandırılırken diğer bölümü ise kırsal alanlarda tarımla ilgilenen mikro ve küçük işletmelere finansman sağlamada ve enerji verimliliği projelerinin finansmanına yönlendiriliyor.
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