Denizaltında dikkat çeken sergi

06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan’la birlikte Azerbaycan, İran, Macaristan, Kazakistan ve Gürcistan’dan da ressamlar katıldı.
2. Uluslararası Fethiye ‘’Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumuna katılan Fethiye Kaymakam Muzaffer Şahiner, “Su altında resim yapmak, bunu sergilemek muhteşem bir şey. Geçen sene de kardeş ülkemiz Azerbaycan’dan gelmişlerdi. Çok güzel bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
“FETHİYE'Yİ ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ"
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, “Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Sanata destek olmak ve Fethiye’nin tanıtımı için güzel bir organizasyondu. Biz Fethiye Belediyesi olarak bu organizasyonun destekçisiyiz. 7 ülkeden gelen birçok ressamla birlikte bu güzel coğrafyanın güzelliklerini birlikte yaşadık. Ortak akılla Fethiye’yi yöneteceğiz demiştik. Yine STK’larımızla birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Hava Oyunları’nı gerçekleştirdik. Fethiye’mizde güzellikler olmaya, yenilikler olmaya devam edecek” dedi.
İlk defa dalış gerçekleştirmesine rağmen su altında Atatürk portresi çizdiklerini ifade eden Karaca, “Ressam arkadaşlarımızla birlikte güzel bir çalışma yaptık. Keyifli bir gün geçirdik” dedi.
Etkinliğe katılan ressamlar ise; “Fethiye çok güzel bir şehir. Medeniyeti, turizmi ve kültürü gerçekten çok güzel. Geçen seneye göre bu yıl daha güzel resimler, eserler ortaya çıktı. Su altında aynı zamanda güzellikleri seyrediyoruz. Bu etkinliği düzenleyen kurumlara ve değerli Belediye Başkanı Alim Karaca’ya teşekkür ediyoruz” şeklinde ifade kullanırken, 2. Uluslararası Fethiye ‘’Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu’nun düzenlenmesinde öncülük eden isimlerden Ressam, Yazar, sanat yönetmeni Mine Sarmış ise, “Bu proje burada gelişti. 5 yıl önce biz bu projeyi yazdığımızda bir hayaldi. Daha sonra Fethiye Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası bu projeye sahip çıktılar. Bu projeyle dünyada ilklere imza attık. Deniz altında resim yapmak gerçekten çok zor. Yurtdışından gelen ressam sayımız arttı, bu yıldan sonra da artarak devam edecek. Su altı resim çalışması özel bir çalışma gerektiriyor. Bunları başardık ve çok güzel eserler çıktı.”dedi.
2. Uluslararası Fethiye “Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumuyla birlikte deniz altında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yaptı.
Su altında Resim grup atölye çalışması olarak 2018 yılında Dünyada il kez aynı ekiple Fethiye de yapılan Çalıştay da amaç Fethiye ve civarındaki su altı ve su üstü güzellikleri ile yaşamını ‘’SU HAYATTIR’ dan yola çıkarak, denizcilik ruhunu, akademik ve sanatsal deneyimlerle buluşturmak ve paylaşmak.
-Türk ve Dünya Deniz Kültürünü karşılıklı tanımak, Denizciliği, sanatçılarla bir araya gelerek su altı ve su üstü zenginlikleriyle resmedip, ilçemiz Fethiye’yi ve dolayısıyla ilimiz ve ülkemizi denenmemiş bir proje konusu ile (Su altında ve üstünde grup atölye çalışmasıyla resim yaparak),Ulusal ve Uluslararası ses getirecek, farkındalık yaratacak şekilde hayata geçirip tanıtmak ve öncülük etmek.
-Sanatseverlerle halkı yapılan eserlerin su altında ve üstünde sergilenmesi yoluyla buluşturmak.
-Barışı ve dostluğu pekiştirmek ve gelecek için nitelikli, kalıcı sanat yapıtları üretimine deniz hayatı konusu ile de bir ivme kazandırıp, katkıda bulunmak, tanıtmak 2. Uluslararası Fethiye “Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumuyla Denizlerin geleceğe temiz ve korunmuş olarak taşınmasında görev bilinciyle, sanatın evrensel diliyle farkındalık yaratmak ve bilinçlendirmeyi sağlamak. Bu Çalıştay da Uluslararası 8 Ülkeden 14 Ressamımızla tüplü dalışlar gerçekleştirip su altında resim yapıldı.
Türkiye de, Fethiye de yaşayan Sualtı resimde bireysel olarak ilk kadın Ressam olan ve aynı zamanda
Bu projeye: Ulviye Hamzayeva – Milletvekili, Ressam ve ressamlar Birliği Başkanı- Azerbaycan,
Vadoud Moazzen – Ressam, Heykeltraş, Müzisyen- İran
Alim Adilov – Ressam, sinema sanatçısı- Özbekistan, Macaristan
Esengali Sadyrbayev – Ressam, devlet sanatçısı – Kazakistan
Habibe Allahverdiyeva – Milletvekili, Ressam - Nahcivan
Lela Geleishvili- Tiflis Üniversitesi öğretim görevlisi prof Dr. Ressam- Gürcistan
Ramiz Murad Abbasov – Devlet sanatçısı Ressam, heykeltraş – Azerbaycan
Murad Nurlu – Devlet okulu lise Müdürü, Ressam – Nahcivan Azerbaycan
Habip Allahverdiyev – Devlet Televizyonu yönetmen, Ressam – Nahcivan Azerbaycan
Mustafa Ali Kasap - Ressam – Türkiye (İzmir)
Hülya Sezgin – Ressam Yazar, gazeteci –Türkiye( İzmir)
Arzu Novruzov – Nahcivan Tv Yönetmen, Ressam
Ayşen Can – Ressam – (İstanbul)
Mine Sarmış – Ressam, Yazar, sanat yönetmeni- Türkiye ( Muğla) gibi isimler katılıyor.
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