Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıdaki personeli kurtarma faaliyetleri kapsamında Erdek Körfezi’nde ‘Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri’ icra edildi. Eğitimlere; Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı personeli ile 4 gemi, 1 denizaltı ve 1 helikopter iştirak etti. Eğitimlerde; ADS-1200, TCB ISTAKOZ-2 ve 3000 metre derinliğe dalabilen TCB AHTAPOT kurtarma cihazları kullanılarak Birinci Sınıf Dalgıç personel tarafından dalışlar yapıldı” denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."