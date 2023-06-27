Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika haberi: Edirne Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakaldı, kıyıdan 7 km ötede kurtarıldı

Deniz yatağında uyuyakaldı, kıyıdan 7 km ötede kurtarıldı

Edirne'nin Saros Körfezi'nde, deniz yatağında uyuyakalan vatandaş, kıyıdan 7 kilometre ötede tekne ile kurtarıldı.

Giriş: 27.06.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Edirne Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakaldı, kıyıdan 7 km ötede kurtarıldı
İHA

Keşan ilçesine bağlı Yayla Köyü sahilinde deniz yatağıyla denize giren kişi uyuyakalınca rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık 7 kilometre uzaklaştı. Eşinden haber alamayan vatandaş, turizmci Mustafa Altunhan'dan yardım istedi. Mustafa Altunhan hemen iki tekneyle denize açılarak açığa sürüklenen kişiyi kurtardı. Kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Yaşanan olaylar sonrasında açıklama yapan Mustafa Altunhan, “Babalar ve anneler çocuklarınızı bilgilendirin. Anlayacağınız dilden yazıyorum. Karadan denize rüzgâr ve karayel varsa simitle yatakla, deniz bisikletiyle denize çıkmayın. Gerçekten böyle kötü anlar yaşayabilirsiniz. O anda bölgede arkadaşımla beraber biz olmasaydık, 10 dakika içinde bu vatandaşımız inanın bu rüzgârda gözden kaybolacaktı. Karadan denize rüzgâr estiği zaman ilk önce dalga olmaz ama denizin içine ilerledikçe dev dalgalarla karşılaşırsınız. Ondan sonra da zaten kurtulmak zor olabilirdi” dedi.

Haberi Hazırlayan : Pınar Cebeci

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
Yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Fotoğraf stüdyosu değil lavanta tarlası
Fotoğraf stüdyosu değil lavanta tarlası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.