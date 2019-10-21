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Deniz yakıtlarındaki değişim için son viraj

Uluslararası Denizcilik Örgütünün deniz yakıtlarındaki sülfür oranını yüzde 3,5'ten yüzde 0,5'e düşürecek düzenlemesi, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek. Istanbul Bunker 2020 grubu, düzenleme yürürlüğe girmeden önce yaptığı çalışmaları ve hazırlık sürecini küresel oyunculara anlatacak

21.10.2019 - 11:09 | Güncelleme: AAİş-Yaşam
Deniz yakıtlarındaki değişim

Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) kükürt emisyonlarının azaltılması amacıyla deniz yakıtlarındaki sülfür oranını yüzde 3,5'ten yüzde 0,5'e düşürecek düzenlemesi, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Türkiye'nin önde gelen Petrol Ofisi, SOCAR Türkiye, Energy, Arkas gibi şirketler yakıt değişimi sürecine hazırlanmak amacıyla Deniz Ticaret Odası (DTO) bünyesinde "Istanbul Bunker 2020" çalışma grubunu kurdu.

Yıllık 3 milyon ton denizcilik yakıtı ihracatı gerçekleştiren İstanbul denizcilik sektörünün sülfür oranı azaltılmış yakıt temininde sorun yaşamaması için çalışmalar yürüten grup, yeni yakıt şartnamelerini uluslararası standartların benimsendiği Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi kriterlerine göre hazırladı.

Çalışma grubundan yapılan açıklamaya göre, IMO'nun deniz yakıtlarındaki sülfür oranını yüzde 3,5'ten yüzde 0,5'te indirecek düzenlemesi 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmeden önce, tüm paydaşların bilinçlendirilmesi için seminer ve toplantılar gerçekleştirildi.

Ayrıca çalışma grubu, 22-24 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Endüstri Birliği (IBIA) Zirvesi'nde denizcilik sektörünün küresel oyuncularıyla bir araya gelecek.

1 MART 2020'YE KADAR SÜRE TANINACAK

Deniz yakıtında kükürt emisyonlarını azaltılacak düzenlemeye göre, gemilere, tanklarındaki sülfür oranı yüksek yakıtlardan kurtulmaları için 1 Mart 2020'ye kadar süre tanınacak fakat bu yakıtlar 1 Ocak'tan itibaren kullanılamayacak. Yakıt kriterlerine uymayan gemiler hakkında hukuki yaptırımlar devreye girecek.

IMO'nun kriterleri dışında yakıt kullanımının cezai yaptırımı ülkelere göre farklılık gösterebiliyor.

 

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