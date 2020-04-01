AA

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına dolayısıyla yarın Gökçeada feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00'da gerçekleştirilmesi gereken iki sefer programdan çıkarıldı.

Diğer seferlerde aksama yaşanmadığı bildirildi.