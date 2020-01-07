Deniz ulaşımına fırtına engeli

DHA

Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre; Kuzey Ege'de Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri ile Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ayrıca, Güney Marmara hattında ise. Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan saat 07.45 seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.