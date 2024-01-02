Geceyi ailesi ile birlikte hastanede geçiren Deniz Uğur, sedye üzerinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı ve şunları söyledi:



Eşim, kızım ve ben hastanedeydik. Influenza ailesi... Bitkinlik, eklem ağrıları, boğaz kızarıklığı, öksürük, hafif ateş... Maskeler yine hayatımıza girdi. Birimizin ayakta kalıp koşuşturması gerekiyor. Kameraman benim. Şu an bir vitamin deposuyum. Kendinize dikkat edin.