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        Haberler Magazin Deniz Uğur ve ailesi hastanelik oldu: Salgın hastalığa yakalandılar - Magazin haberleri

        Deniz Uğur ve ailesi hastanelik oldu

        Oyuncu Deniz Uğur; eşi Erdinç Gülener ve kızı Mina, Influenza'ya yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:12
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          Deniz Uğur, 2024'e bir hayli tatsız girdi. Ünlü oyuncu, kendisinin, eşi Erdinç Gülener'in ve kızı Mina'nın Influenza'ya yakalandığını açıkladı.

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          Geceyi ailesi ile birlikte hastanede geçiren Deniz Uğur, sedye üzerinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı ve şunları söyledi:

          Eşim, kızım ve ben hastanedeydik. Influenza ailesi... Bitkinlik, eklem ağrıları, boğaz kızarıklığı, öksürük, hafif ateş... Maskeler yine hayatımıza girdi. Birimizin ayakta kalıp koşuşturması gerekiyor. Kameraman benim. Şu an bir vitamin deposuyum. Kendinize dikkat edin.

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