"KONUŞMADAN ANLAŞABİLİYORUZ"

Erdinç Gülener, verdiği bir röportajda, "Mesela biz Deniz ile karı-koca rolünü oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" demişti.