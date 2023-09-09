Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Deniz Türüç'ten Beşiktaş itirafı! - Medipol Başakşehir Haberleri

        Deniz Türüç'ten Beşiktaş itirafı!

        İsmi son günlerde Beşiktaş ile anılan Rams Başakşehirli Deniz Türüç, transfer durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz Türüç'ten Beşiktaş itirafı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir televizyon programına katılan Beşiktaş'a transfer durumu ile ilgili sorusuna Deniz Türüç, ''Beşiktaş'a transferim ile ilgili bir şeyler var ama kesin bir durum yok. Beşiktaş büyük bir camia'' ifadelerini kullandı.

        30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ismi kısa bir süre önce Trabzonsporla da anılıyordu.

        DENİZ TÜRÜÇ'ÜN KARİYERİ

        Kariyerinde 407 maça çıkan Deniz, 62 defa fileleri sarsarken 50 de asist katkısı yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Habertürk Anasayfa