Deniz Türüç'ten Beşiktaş itirafı!
İsmi son günlerde Beşiktaş ile anılan Rams Başakşehirli Deniz Türüç, transfer durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bir televizyon programına katılan Beşiktaş'a transfer durumu ile ilgili sorusuna Deniz Türüç, ''Beşiktaş'a transferim ile ilgili bir şeyler var ama kesin bir durum yok. Beşiktaş büyük bir camia'' ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ismi kısa bir süre önce Trabzonsporla da anılıyordu.
DENİZ TÜRÜÇ'ÜN KARİYERİ
Kariyerinde 407 maça çıkan Deniz, 62 defa fileleri sarsarken 50 de asist katkısı yaptı.