Deniz Türüç'ten Beşiktaş itirafı!

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Bir televizyon programına katılan Beşiktaş'a transfer durumu ile ilgili sorusuna Deniz Türüç, ''Beşiktaş'a transferim ile ilgili bir şeyler var ama kesin bir durum yok. Beşiktaş büyük bir camia'' ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ismi kısa bir süre önce Trabzonsporla da anılıyordu.

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN KARİYERİ

Kariyerinde 407 maça çıkan Deniz, 62 defa fileleri sarsarken 50 de asist katkısı yaptı.