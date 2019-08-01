01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'ü transfer etmek isteyen kulüplerle yaptıkları ön görüşmelerde mutabık kaldıklarını, şimdi sıranın futbolcu ve menajerinde olduğunu belirtti.
Dün itibarıyla Avusturya kampının sona erdiğini ve Deniz'in de diğer oyuncular gibi izinde olduğu için bir görüşme yapmadıklarını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:
"Ben 'Deniz Kayseri'ye gelirse konu kapanmıştır.' demiştim. Avusturya kampından sonra Deniz'e ve onu transfer etmek isteyen kulüplere verdiğimiz süre yarın doluyor. 'Deniz'in mutlu olacağı takımı kendisi seçecek' demiştik. Biz Deniz ile ilgilenen tüm kulüplerle aşağı yukarı mutabık kalabilecek durumdayız. Çünkü ön görüşmeler yapmıştık. Dün itibarıyla kamp bitti, herkes izne gitti. Dolayısıyla da irtibatımız yok ama ben de Deniz'in bir takımla anlaştığı konusunda duyumlar alıyorum. Ne Deniz ile konuştum ne menajeriyle ne de bu konuda benim bir açıklama yapma durumum söz konusu. Bugün veya yarın konu netleşir."
"Deniz herhangi bir kulüple anlaşırsa bizim için tamamdır" şeklinde daha önce açıklamaları olduğunu hatırlatan başkan Bedir, şu ifadeleri kullandı:
"Talip olan kulüplerle yaptığımız ön görüşmelerde mutabakatım vardı. O kulüpler ne olacağını biliyordu zaten. Dolayısıyla benimle ayrıca bir görüşme yapmalarına gerek yoktu. Transferi konusunda kabaca bir görüşme yapmıştık, şu anda detaylı bir görüşme için de bana ulaşan olmadı. Önemli olan burada Deniz'in menajerlerinin anlaşacağı kulüple mutabık kalması. Dünden beri de çeşitli yerlerden gelen bilgiler mutabakatın sağlandığı yönünde. Fenerbahçe ile diyorlar ama bizimki de sadece duyum."
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