Deniz, Medipol Başakşehir'in Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok sayıda net fırsat yakaladıklarını belirten Deniz, "Ertaç ağabey bugün çok iyi bir maç çıkardı. Maçın geneline bakıldığında, 3, 4 ya da 5 farklı olabilirdi. Şansımız yanımızda değildi. Belli ki üzerimizde bir şeyler var ama bu galibiyetle bunu kırdığımızı düşünüyorum. Maça çok yüksek tempoda başladık. Golü de bulduk. Maçın geneline gelirsek istediğimiz gibi bir maç oldu. Çok üreterek rakibi geriye ittik. Böyle bir maç bekliyorduk. Bizim için önemli olan 3 puan. Özellikle ikinci yarıda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Bu da ilk yarıdaki yüksek baskıdan kaynaklanıyor, biraz yorulduk diyebilirim. Ama önemli olan 3 puan." ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç, Avrupa kupası hedefinin sorulması üzerine ise "Son 7 seneye bakınca, Başakşehir her zaman Avrupa’da yer almış, şampiyonluk yaşamış bir takım. Hedefimiz tabii ki belli. Bu saatten sonra Trabzonspor’u geçmek tabii ki imkansız gibi görünüyor ama onların altındaki ikinci sıra için, Emre hocanın da dediği gibi her puana talibiz." şeklinde konuştu.