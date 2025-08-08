Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Deniz Türüç: Hedefimiz çeyrek final - Futbol Haberleri

        Deniz Türüç: Hedefimiz çeyrek final

        Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç, Vikings maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:06
        "Hedefimiz çeyrek final"
        İstanbul Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç, büyük takım olma yolunda mesafe katettiklerini belirterek, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

        Deniz, Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri ilk karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

        Geçen sezon grup aşamasında veda ettikleri UEFA Konferans Ligi'nde istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten 32 yaşındaki kanat oyuncusu, "Şanssızlıklar ve hatalarımız nedeniyle istediğimiz yere gidemedik. Bizden altta olan takımlar daha iyi performans gösterdi. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde hedefimiz çeyrek final olacak." ifadelerini kullandı.

        Edin Visca'yı geçerek Avrupa kupalarında turuncu-lacivertli formayla en fazla maça (34) çıkan oyuncu ünvanının sahibi olan Deniz, "Bunun için mutluyum. Başakşehir'de olduğum için çok gururluyum." dedi.

        "BÜYÜK TAKIM OLMA YOLUNDA MESAFE KATEDİYORUZ"

        Deniz Türüç, zor bir maçı kazandıklarının altını çizerek, büyük takım olma yolunda mesafe katettiklerini söyledi.

        Viking karşısında birçok dezavantaja ve geriye düşmelerine rağmen net bir skorla galip geldiklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Güçlü ve liginde lider bir takıma karşı oynadık. Kolay olmayacağını biliyorduk. Sentetik sahaya da alışık değiliz. Büyük takımlar zor maçları da kazanır. Büyük takım olma yolunda mesafe kat ediyoruz. Kazanmak çok önemliydi ama henüz hiçbir şey bitmedi." değerlendirmesinde bulundu.

        Turuncu-lacivertlilerin Viking ile oynadığı maçta skoru 1-1'e getiren golü atan Deniz, "Takımın ihtiyacı olan bir goldü. İkinci yarıda bizi geriye itmeye başladılar. O tarz anlarda sakin kalıp kalitene güvenmen lazım. Ancak henüz işimiz bitmedi. İstanbul'da daha iyi Başakşehir olacaktır." şeklinde konuştu.

