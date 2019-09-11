A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini Cenk Tosun (2) Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı kaydederken Fenerbahçe forması terleten Deniz Türüç'ün frikik golü geceye damga vurdu. Hem futbolu hem de golüyle beğeni toplayan Deniz Türüç, maçın ardından yayıncı kuruluş TRT'ye konuştu.

Attığı gol ve maç hakkındaki düşünceleri sorulan Deniz, "Çok güzel bir gol oldu. Benim golüm önemli değil, takım oyunu ve takım golü daha önemli. Zor bir maça başladık. İlk golden sonra özgüvenimiz yerine geldi. 5-6 farklı da kazanabilirdik." dedi.

Deniz Türüç, "Dorukhan ile çok iyi anlaşıyorum. Topu aldıktan sonra bana atmasını istiyorum. Aslında herkesle iyi anlaşıyorum. Maça damga vurmak ve güzel maç olmasını istiyordum, hepsi bu." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.