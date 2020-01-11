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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Uluslararası liman sayımız 152'den 181'e çıktı. Yat limanı sayımız 41'den 62'ye, yat bağlama kapasitemiz ise 8 bin 500'ten 19 bine yükseldi. Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2003 yılına göre 3 katın üzerinde büyüyerek, 8,9 milyon DWT büyüklükten 28.6 milyon DWT büyüklüğe ulaştı. 19'uncu sıradaki Türk sahipli filomuz, bugün dünyada 15'inci sırada" dedi.

Bakan Turhan, Sanmar Tersanesi tarafından yapılan ileri seviye sevk sistemine sahip römorkörün hizmete alma töreninde yaptığı konuşmada, bir zamanlar neredeyse Tuzla'ya sıkışmış bir tersanecilik faaliyetinin söz konusu olduğunu, Türk denizciliğinin zor günler yaşadığını belirtti.

Denizcilik sektörünü canlandırmak için yaptıkları çalışmalarla bugün iyi bir noktada bulunduklarını anlatan Turhan, "Gerçekleştirdiğimiz denetim ve uygulamalarla gemilerimizi beyaz listeye yani süper lige taşıdık. Denizcilerimizin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV'siz yakıt uygulamasını hayata geçirdik. 2004 yılından bu yana yıllık ortalama 496 milyon lira olmak üzere sektöre 8 milyar liraya yakın destek sağladık. Uluslararası liman sayımız 152'den 181'e çıktı. Yat limanı sayımız 41'den 62'ye, yat bağlama kapasitemiz ise 8 bin 500'ten 19 bine yükseldi" dedi.

Bakan Turhan, "Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2003 yılına göre 3 katın üzerinde büyüyerek, 8,9 milyon DWT büyüklükten 28,6 milyon DWT büyüklüğe ulaştı. 19'uncu sıradaki Türk sahipli filomuz, bugün dünyada 15'inci sırada. Ülkemizin dünya deniz taşımacılığındaki rolünün güçlenmesiyle, konteyner elleçlemesi 5 kat artarak, 11 Milyon TEU'ya ulaştı. Toplam yük elleçlemesi 190 milyon tonken, 460 milyon tona vardı" diye konuştu.

'GEMİ SANAYİSİNDE SÖZ SAHİBİ ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

Turhan, gemi inşa sanayisinde de devrim niteliğinde gelişmeler yaşandığını, yüksek katma değerli ürünleriyle çok stratejik bir faaliyet alanı olduğuna işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, "Ülkemiz ekonomisine döviz girdisi sağlamakta, savunma sanayimizin ihtiyaçlarına cevap vermekte ve teknolojik alt yapımızın gelişmesine çok ciddi katkıda sunmaktadır. Bugün dünya ölçeğinde gemi inşa sanayisinde söz sahibi ülkelerden biriyiz. Bunda, tersaneciliğimizin önünü, sıkışmış olduğu Tuzla'dan tüm kıyılarımızı kapsayacak şekilde açmamızın rolü büyüktür" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Sanmar'ın Altınova Tersanesi'nde yapılan römorkör, Advanced Variable Drive teknolojisini römorköre entegre ederek inşa edildi.

Caterpillar Propulsion firması ile beraber geliştirilen bu inovasyon ile daha düşük emisyon değerlerine ve daha az yakıt tüketimine sahip olacak. ABS tarafından klaslanan ve Türk bayrağını dalgalandıracak römorkör, tamamen bilgisayarlı modelleme ile üretildi.

24 metre boyunda, 70 ton çekme gücünde ve kendi ekseni etrafında dönebilen pervane sistemine haiz olan BOĞAÇAY, saatte 2 bin 500 tonluk bir yangın söndürme kapasitesine sahip.