Deniz Tekin, 7 Haziran 1997'de İzmir'de doğdu. Müziğe olan ilgisi sekiz yaşındayken piyano ve yan flütle başladı. Ortaokul ve lise yıllarında çeşitli yerel gruplarda yer aldı. 16 yaşında küçük kafelerde canlı müzik deneyimini gerçekleştirdi. Aynı zamanda çeşitli müzik platformlarında ‘Daphead’ kullanıcı adı ile kendi kayıtlarını paylaşıp bilinen şarkıların coverlarını yaptı ve ilgi gördü. 2017 yılında ise ilk stüdyo albümü "Kozakuluçka"yı yayımladı.
Memur bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğan Hatice Deniz Tekin ilk yıllarını Konak'ta geçirdi. Anne ve babası kamu sektöründe diş doktorluğu yaptığı için çocukluğu farklı illerde geçti. İlk olarak ailesiyle Mardin'e gitti ve ilkokulu burada bitirdi.
Ardından Gaziantep'te ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Müziğe olan ilgisi babasının da teşvikleriyle piyano ve yan flüt ile başladı. Gaziantep'te SoundCloud gibi müzik paylaşım platformlarında çalışmalarını paylaştı ve ilgi gördü.
Bu dönemlerdeki kayıtları YouTube'da 1 ile 7 milyon arasında dinlendi. Yeterli bir dinleyici kitlesi oluşturduktan sonra İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde konserler verdi.
Kalben 2015 yılındaki bir röportajında Tekin'in çaldığı enstrümanlara ve sesine dikkat çekti.Gaziantep sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümünde eğitim görmeye başladı.
2017 yılında ise henüz on dokuz yaşındayken dokuz şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümü "Kozakuluçka"yı yayımladı. Bu albümde Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği "Beni Vur" adlı şarkıyı yorumladı. Ayrıca "Bende Bir Problem Var" şarkısına İstanbul'da bir klip çekti.
2017 sonrasında Can Ozan'la birkaç parçayı seslendirdi. 2019'da ise Şanışer'in ve diğer 19 rapçinin bir araya gelip çıkardığı protest rap türündeki "Susamam" şarkısında yer aldı ve Türkiye'de kadın hakları üzerine bir parça seslendirdi.
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