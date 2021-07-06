"Dinlemeye tahammül edemediğim şarkılarım var"

Sanatçı Deniz Tekin, Zorlu PSM'nin dijital serisi "Bir Masada Oturduk"a konuk oldu. Programın yeni bölümünde Büyük Ev Ablukada'nın sevilen solisti Gülinler'in konuğu olan Tekin, rap müzikle olan ilişkisinden devam ettiğini üniversite hayatına kadar pek çok detayı içtenlikle paylaştı.
"DİNLEMEYE TAHAMMÜL EDEMEDİĞİM ŞARKILARIM VAR"
İlk albümünü henüz 17 yaşındayken sevenleriyle buluşturan Deniz Tekin, ilk albümüne bugünden bakmayı, "Şimdi dönüp dinleyemediğim şarkılarım var o albümümde ya da başka bir arkadaşımın dinlediğini duyduğumda 'Atlasana bu parçayı' dediğim de oluyor. Bir yanıyla bu durum bana normal de geliyor tabii. 'Tamam, her şey mükemmel olmuş' deseydim geçen zamana rağmen, bunu demek üzerine bir şey katamayacağını veya kendini geliştirmeyeceğini kabul etmekle aynı anlama gelir bence" sözleriyle anlattı.
"RAP KONUSUNDA BİR İDDİAM YOK"
Yakın zamanda yaptığı rap düetleriyle de adından söz ettiren Tekin, "Ben rap müzik dinlemeye Ezhel'in 'Müptezel' albümüyle başladım. Başından sonuna kadar dinlediğim ilk rap albümüydü. Rap konusunda bir iddiam yok aslında ancak rap müziğin hayatıma girmesi artikülasyonumu düzeltmeme yardım ettiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
"KOLAY KOLAY GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Pandemi sürecinin kendisi için nasıl bir etki yarattığını da anlatan Tekin, "Şu an kendim için 'İyiyim' de diyemem 'Kötüyüm' de diyemem. Pandemi süreci değişik bir süreç oldu mutlaka herkes için. Özellikle son dönemde getirilen saat sınırlandırmaları herkeste olduğu gibi bende de 'Bakkala gidiyorum' diyerek, evden çıkıp, bakkala gitmeme ve biraz daha dışarda olmak ve dolaşmak olarak kendisini gösterdi. Öncesinde düşünmeden bir refleks olarak yaptığımız el sıkışmasından sarılmasına kadar aktivitelerin artık bir duraksama yaratması oldukça zordu. Bu süreç artık bitmeye doğru evrilse de insanların üzerine çöken bu psikolojinin etkisinin kolay kolay geçeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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