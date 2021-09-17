"Deniz Sevenleri" yayında

HABERTURK.COM

Ege Külsoy, sözü ve müziği kendisine ait olan "Deniz Sevenleri" albümündeki tüm şarkıları, pandemi sürecinde evine kapandığı dönemde yazdı ve besteledi.

İçinde bulunduğu ruh halini albümün her şarkısında dinleyiciye hissettirmeyi başaran Külsoy, albümün odak parçası olan "Deniz Sevenleri" eserinde bitkinlik, çaresizlik ve umut kavramlarını metaforik olarak barındırıyor.

Ege Külsoy'un "Deniz Sevenleri" adlı akustik rock tarzındaki albümü 8 eser içeriyor. Albümde 6 yeni eser ile birlikte daha önce yayınlanmış olan "Aşk Dedikleri" ve "Sorun Bende" adlı eserlerinin akustik versiyonları yer alıyor.

"Deniz Sevenleri" albümü, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.