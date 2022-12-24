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Haberler Gündem Deniz Şenelt Kalelioğlu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Deniz Şenelt Kalelioğlu mesleği nedir?

Deniz Şenelt Kalelioğlu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Deniz Şenelt Kalelioğlu mesleği ne?

Lider Türkiye programı ilk bölümüyle Habertürk ekranlarında Faruk Acar’ın sunumuyla izleyici ile buluştu. Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' formatı ve yarışmacıları ilk günden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmaya katılanlar arasında Deniz Şenelt Kalelioğlu 'in hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından mercek altına alındı. İşte Deniz Şenelt Kalelioğlu hayatı, kariyeri ve kişisel bilgileri...

Giriş: 24.12.2022 - 22:21 | Güncelleme: ABONE OL
Deniz Şenelt Kalelioğlu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Deniz Şenelt Kalelioğlu mesleği nedir?
HABERTURK.COM

Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Deniz Şenelt Kalelioğlu 'in hayatı merak konusu oldu. Peki, "Deniz Şenelt Kalelioğlu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Deniz Şenelt Kalelioğlu mesleği ne?" İşte Deniz Şenelt Kalelioğlu 'in biyografisi...

DENİZ ŞENELT KALELİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aslen Ankaralı. Ankara doğumlu. İstanbul ve Bodrum’da yaşıyor. Evli, 3 yaşında bir kızı var.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve İktisat Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Bölümü yüksek lisans mezunu. Capella Üniversitesi’nde online olarak psikoloji doktorası yapıyor.
Ad: DENİZ
Soyad: ŞENELT KALELİOĞLU
Yaş: 46
Ünvan: Eğitim Danışmanı

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